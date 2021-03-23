Команда Байдена предложила новый план спасения экономики США. Куда пойдут деньги

Команда Джо Байдена подготовила план стимулирования экономики США на $3 трлн. Об этом пишет The New York Times.



В планах – развитие инфраструктуры, сетей 5G и сокращение выбросов углеводорода на нацуровне.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Советники представят план президенту и лидерам Конгресса на этой неделе. Этот план, в отличие от коронавирусных пакетов помощи, является долгосрочным.

Новый план стимулирования предусматривает:

почти $1 трлн инвестиций в дорожную и электросетевую инфраструктуру, в том числе в станции зарядки электромобилей;

поддержку "зеленой" энергетики и развитие других быстрорастущих отраслей, таких как телекоммуникации 5G. В частности, речь идет о широкополосном интернете в негородской местности и одном миллионе доступных энергоэффективных жилых домов;

переподготовку и повышение квалификации работников, субсидии на получение первого высшего и дополнительного образования;

налоговые льготы и кредиты для населения с невысокими доходами и повышение энергоэффективности уже построенных зданий.

Кроме того, возможно продление льгот, которые были введены для борьбы с последствиями коронавируса. Если такое решение будет принято, то стоимость плана приблизится к $4 трлн.

По информации издания, реализовать план команда президента планирует за счет повышения ставки корпоративного подоходного налога c 21% (предположительно до 28%), увеличения предельной ставки налога для физлиц до 39,6% и снижения ее порога применения до $400 тысяч годового дохода. План встретит ожесточенное сопротивление республиканцев в конгрессе, поэтому не исключено, что его придется пропихивать по частям, пишет NYT.

11 марта Президент США Джо Байден подписал закон о стимулировании роста экономики на $1,9 триллиона. Большинство американцев получат по $1400 помощи.

18 марта сообщалось, что администрация президента США планирует впервые с 1993 года повышение федеральных налогов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.