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БЭБ нашло нарушений при госзакупках на 1 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 18:00
БЭБ нашло нарушений при госзакупках на 1 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Аналитики Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявили вероятные нарушения при осуществлении закупок в государственной сфере на сумму почти 500 млн грн, по которым уже возбуждены уголовные производства. Об этом сообщается на правительственном портале.  

Также были идентифицированы рисковые закупки за средства государственного бюджета на общую сумму 550 млн грн, процедура по которым еще не была завершена.

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С начала года БЭБ определило 171 процедуру публичных закупок, в которых выявлены риски завышения цен, необоснованного и нецелевого использования бюджетных средств. 

На основе аналитического анализа детективы БЭБ внесли сведения в реестр досудебных расследований о 32 фактах вероятного присвоения, растраты или завладения государственными средствами. 

По результатам информационно-аналитической работы, сотрудники БЭБ подготовили и направили 64 рекомендательных письма государственным учреждениям. От распорядителей бюджетных средств получены ответы о расторжении ранее заключенных договоров и прекращении расходных операций. 

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Роман Бриль
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