БЭБ разоблачило сеть подпольных покерных клубов. Их уже обыскивали полгода назад

В Украине разрешено играть в спортивный покер, но не в кеш-игру

Фото: БЭБ/telegram

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) пресекли незаконную деятельность сети покерных клубов в Киеве, Харькове и Одессе. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что группа лиц под видом деятельности "Клуба спортивного покера" проводила азартные игры – кеш-игру в покер, которая запрещена в Украине.

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В июле прошлого года уже проводили обыски в этой сети покер-клубов. Тогда изъяли около 4 млн грн наличными в эквиваленте, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны фигурантов, 40 столов для игры в покер.

Однако после обысков клубы закупили новое оборудование и продолжили организовывать нелегальные азартные игры, уточняют в Офисе генерального прокурора

В этот раз изъяли более 1,3 млн грн наличными в эквиваленте, черновую бухгалтерию, подсчеты дохода от кеш-игры с каждого стола и т.п.

Свою незаконную деятельность сеть прикрывала документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, имеющей отношение к спортивному покеру.

В БЭБ объясняют, что кеш-игра проводится за счет участников игры. Она не имеет временных рамок, имеет четко фиксированные, не прогрессирующие ставки. В ходе игры администрация клуба высчитывает с игроков от каждого пота (банка) комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры.

О подозрении сообщено организатору сети клубов и трем его сообщникам.

24 сентября 2023 года во Львовской области на 170 000 грн оштрафовали организатора подпольного покерного клуба.

К 2032 году мировой рынок онлайн-покера вырастет втрое и достигнет $283 млрд.

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