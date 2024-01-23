БЕБ викрило мережу підпільних покерних клубів. Їх уже обшукували пів року тому

В Україні можна грати в спортивний покер, але не в кеш-гру

Фото: БЕБ/telegram

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили незаконну діяльність мережі покерних клубів у Києві, Харкові та Одесі. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри – кеш-гру в покер, яка заборонена в Україні.

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У липні минулого року вже проводились обшуки у цій мережі покер-клубів. Тоді було вилучено близько 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів, 40 столів для гри в покер.

Проте після обшуків клуби закупили нове обладнання й далі організовували нелегальні азартні ігри, уточнюють в Офісі генерального прокурора.

Цього разу вилучено понад 1,3 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від кеш-гри з кожного столу тощо.

Свою незаконну діяльність мережа прикривала документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має стосунок до спортивного покеру.

У БЕБ пояснюють, що кеш-гра проводиться коштом учасників гри. Вона не має часових рамок, має чітко фіксовані, не прогресуючі ставки. Під час гри адміністрація клубу відраховує з гравців від кожного поту (банку) комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.

Про підозру повідомлено організатору мережі клубів та трьом його спільникам.

24 вересня 2023 року у Львівській області на 170 000 грн оштрафували організатора підпільного покерного клубу.

До 2032 року світовий ринок онлайн-покеру зросте втричі й сягне $283 млрд.

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