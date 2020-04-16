Бедность или коронавирус. Украинцев спросили, чего они боятся больше

Украинцы на общем уровне боятся больше экономического кризиса из-за продления карантина, чем заражения коронавирусом из-за его прекращения. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского агентства Gradus Research.
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Как отмечают авторы исследования, вопрос задавался в начале большой анкеты - в общей формулировке (без акцента на риск потери личных финансов или здоровья), а в конце анкеты - в личной формулировке (с акцентом на риск обеднеть лично или риск заражения респондента или его близких).
На общем уровне угрозы респондентов больше пугает обвал экономики.
На личном уровне угрозы - превышает страх инфицирования. Растет страх заразиться во всех группах, значительно опережая страх кризиса среди женщин и среди жителей Западного региона.
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При этом на личном уровне угрозы страх падения экономики продолжает преобладать среди мужчин, жителей Киева и Востока. И если на общем уровне угрозы страх падения экономики значительно выигрывает, то на личном уровне оба страхи стоят рядом.
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