Беларусь ждет дефолт на следующей неделе из-за выплат по евробондам в рублях – Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило ​​долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте до "C" с "CCC". Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

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Согласно отчету Fitch, понижение рейтинга связано с решением Беларуси оплачивать платежи по еврооблигациям в беларуских рублях.

Беларусь уже провела первый платеж в национальной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям с погашением в 2027 году. Агентство отмечает, что платеж в национальной валюте "противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах".

Агентство также предупредило, что если платежи по еврооблигациям не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями к 13 июля, то Fitch будет считать это дефолтом и снизит РДЭ Беларуси до уровня "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг данного выпуска еврооблигаций – до "D".

Дефолтом агентство также будет считать обмен еврооблигаций на гособлигации, размещенные на внутреннем рынке, номинированные в долларах, но расчеты по которым будут вестись в беларуских рублях.

29 июня Минфин Беларуси впервые выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2027 году в национальной валюте – беларуских рублях, сославшись на санкции.

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Наталия Фреик

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