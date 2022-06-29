Беларусь шагнула к дефолту: выплатила рублями купон по еврооблигациям

Министерство финансов Беларуси впервые выплатило купон по еврооблигациям с погашением в 2027 году в национальной валюте – беларуских рублях. Совершить платеж в валюте выпуска государство не может из-за санкций, сообщается на сайте минфина.

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"Платежи по еврооблигациям Республики Беларусь со сроком 29.06.2022 (Belarus-2027) на общую сумму $22,9 млн в эквиваленте выполнены в соответствии с новым порядком", – заявило министерство.

Этот новый порядок предусматривает открытие специальных счетов в Беларусбанке, доступ к которым получит платежный агент – лондонский Citibank.

Выплата валютного долга в беларуских рублях запустит процедуру дефолта по истечении льготного периода.

Читайте также "Батут работает": Россия объявила дефолт по внешнему долгу Как это влияет на будущее РФ В обращении находятся пять выпусков беларуских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. В последний раз Беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года. В августе Беларусь должна выплатить купон сразу по четырем выпускам облигаций на общую сумму почти $85 млн. Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси в июне 2021 года. Стране в частности закрыли доступ на европейские рынки капитала.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко говорил, что из-за санкций государство потеряло до $18 млрд экспорта.

Андрей Водяный

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