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02.04.2019, 09:05

Беларусь получила кредит от России на $600 млн

Беларусь получила кредит от России на $600 млн

Минск получил госкредит от Москвы для погашение предыдущих долгов

Беларусь получит кредит от России на $600 млн. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Коммерсант.

"В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Беларуси государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн",- сказал он.

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На выделенные деньги Беларусь намерена погасить основной кредитный долг перед РФ.

Кроме того, по словам российского министра финансов, Беларусь выполнила все условия для получения седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200. Его Минск может получить до конца апреля.

В феврале общий объем долга Беларуси перед Россией превышал $6,5 млрд, отмечает издание.

По данным Министерства финансов Беларуси, на начало 2019 года, размер внешнего государственного долга республики составил $16,9 млрд. По словам, Ермоловича в этом году Беларусь выплатит России по долгам почти $1,3 млрд.

О предоставлении госкредита Беларусь и РФ договорились в ноябре предыдущего года.

Соглашение о предоставлении кредита из средств фонда было подписано в марте 2016 года. Оно предполагает выделение $2 млрд в обмен на ряд мер экономической политики и структурных преобразований правительства и центробанка страны. Предыдущий транш Беларусь получила в прошлом октябре, всего же Минску уже было выделено $1,8 млрд финпомощи.

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Теги: госкредит, евразийский фонд стабилизации и развития, Антон Силуанов
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