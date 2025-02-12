Белый дом уволил генерального инспектора USAID после критического отчета
Белый дом во вторник, 11 февраля, уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) после того, как он опубликовал отчет с критикой решения заморозить иностранную помощь. Об этом сообщил телеканал CNN.
Пол Мартин был проинформирован об увольнении электронным письмом от заместителя директора кадровой службы Белого дома без уведомления причин. В нем отмечалось, что его пребывание на должности прекращено и решение вступает в силу немедленно.
По закону администрация должна предупреждать Конгресс за 30 дней до увольнения генерального инспектора и предоставлять причины такого решения.
Генеральные инспекторы отвечают за проведение расследований и аудитов о злоупотреблениях, мошенничестве и растрате средств в государственных агентствах. Они могут работать при разных администрациях.
Мартин работал на этом посту с декабря 2023 года.
Американские медиа намекают, что внезапное увольнение генерального инспектора USAID может быть связано с тем, что накануне его офис опубликовал шестистраничный отчет, где отмечалось, что прекращение программ помощи и сокращение персонала USAID создает риски для распределения и контроля над $8,2 миллиарда гуманитарной помощи.
В отчете также указано, что действующие механизмы контроля USAID "в основном перестали работать" из-за новых директив и кадровых решений.
Генеральный инспектор USAID не единственный, кого уволил Трамп. Две недели назад он уволил по меньшей мере 17 генеральных инспекторов, в том числе работавших в Государственном департаменте, Министерстве энергетики, Министерстве обороны, Министерстве по делам ветеранов и других.
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID. Украина была одним из основных реципиентов американской помощи по линии USAID.
- 3 февраля миллиардер Илон Маск заявил, что возглавляемое им управление эффективности правительства (DOGE) работает над полной ликвидацией USAID.
- В тот же день госсекретарь Рубио заявил, что стал исполняющим обязанности директора USAID. При этом он утверждает, что США продолжат оказывать иностранную помощь, но она должна быть "правильной".