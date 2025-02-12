Білий дім звільнив генерального інспектора USAID після критичного звіту

USAID (Фото: EPA / SHAWN THEW)

Білий дім у вівторок, 11 лютого, звільнив генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після того, як він опублікував звіт із критикою рішення заморозити іноземну допомогу. Про це повідомив телеканал CNN.

Пол Мартін був проінформований про звільнення електронним листом від заступника директора кадрової служби Білого дому без повідомлення причин. У ньому зазначалося, що його перебування на посаді припинене і рішення набирає чинності негайно.

За законом, адміністрація повинна попереджати Конгрес за 30 днів до звільнення генерального інспектора і надавати причини такого рішення.

Генеральні інспектори відповідають за проведення розслідувань та аудитів щодо зловживань, шахрайства та розтрати коштів у державних агентствах. Вони можуть працювати при різних адміністраціях.

Мартін працював на цій посаді з грудня 2023 року.

Американські медіа натякають, що раптове звільнення генерального інспектора USAID може бути пов'язане із тим, що напередодні його офіс опублікував шестисторінковий звіт, де зазначалося, що припинення програм допомоги та скорочення персоналу USAID створює ризики для розподілу та контролю над $8,2 мільярда гуманітарної допомоги.

У звіті також вказано, що чинні механізми контролю USAID "здебільшого перестали працювати" через нові директиви та кадрові рішення.

Генеральний інспектор USAID не єдиний, кого звільнив Трамп. Два тижні тому він звільнив щонайменше 17 генеральних інспекторів, серед них ті, хто працював у Державному департаменті, Міністерстві енергетики, Міністерстві оборони, Міністерстві у справах ветеранів та інших.