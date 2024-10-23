"Беспрецедентная помощь". ЕБРР вливает 1,5 млрд грн в бюджет Харькова

Харьков подписал новое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития

Фото: Игорь Терехов / Telegram

Харьков подписал новое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) почти на 1,5 млрд грн. Она предусматривает 25 млн евро кредитных ресурсов и 10 млн евро безвозвратного гранта для поддержания ликвидности бюджета города, сообщил городской голова Игорь Терехов.

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"Такая помощь – беспрецедентна в сотрудничестве ЕБРР с общинами Украины, и она стала возможной только благодаря многолетней истории отношений и глубокому доверию, которое банк имеет к нашему городу как кредитор", – отметил городской голова Харькова.

Средства будут направлены на поддержку работы профильных предприятий, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг в дома харьковчан, а также на завершение строительства децентрализованной системы тепло-, водо- и энергоснабжения.

"Это, в итоге, позволит значительно снизить уязвимость критической инфраструктуры к враждебным атакам, позволит сделать город более энергозащищенным и сдерживать повышение тарифов для населения", – пояснил Терехов.

Как сообщили в горсовете, за счет гранта финансовую поддержку получат коммунальные предприятия "Харьковский метрополитен", "Троллейбусное депо №2", "Салтовское трамвайное депо" и "Харьковские тепловые сети".

За счет 25 млн евро кредита коммунальные предприятия получат финансовую поддержку для обеспечения их функционирования, а КП "Троллейбусное депо №2" – помощь на погашение кредита, предоставленного ранее ЕБРР.