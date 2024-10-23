"Безпрецедентна допомога". ЄБРР вливає 1,5 млрд грн у бюджет Харкова

Харків підписав нову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку

Фото: Ігор Терехов / Telegram

Харків підписав нову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на майже 1,5 млрд грн. Вона передбачає 25 млн євро кредитних ресурсів та 10 млн євро безповоротного гранту для підтримки ліквідності бюджету міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

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"Така допомога – безпрецедентна у співпраці ЄБРР із громадами України, і вона стала можливою лише завдяки багаторічній історії відносин і глибокій довірі, яку банк має до нашого міста як кредитор", – зазначив міський голова Харкова.

Кошти спрямують на підтримку роботи профільних підприємств, які забезпечують постачання комунальних послуг у домівки харківʼян, а також на завершення будівництва децентралізованої системи тепло-, водо- та енергопостачання.

"Це, у підсумку, дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, дасть змогу зробити місто більш енергозахищеним та стримувати підвищення тарифів для населення", – пояснив Терехов.

Як повідомили в міськраді, коштом гранту фінансову підтримку отримають комунальні підприємства "Харківський метрополітен", "Тролейбусне депо №2", "Салтівське трамвайне депо" і "Харківські теплові мережі".

Коштом 25 млн євро кредиту комунальні підприємства отримають фінансову підтримку для забезпечення їх функціонування, а КП "Тролейбусне депо №2" – допомогу на погашення кредиту, наданого раніше ЄБРР.