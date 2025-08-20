Бессент: Оружие для Украины европейские страны покупают в США с наценкой в 10%

Наценка на оружие в 10% может покрыть расходы на защиту украинского неба в рамках гарантий безопасности

Фото: Скотт Бессент / EPA

США продают оружие европейским странам с наценкой в 10%, после чего оно поступает в Украину. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

"Мы продаем оружие европейцам, которые потом перепродают его украинцам. Президент Трамп берет 10% наценки", – подчеркнул Бессент.

Так министр финансов США ответил на вопрос, будут ли американские налогоплательщики финансировать возможную поддержку с воздуха в качестве гарантии безопасности Украины.

По его словам, полученные благодаря 10% наценке деньги могут покрыть расходы на вооружение Украины в рамках гарантий безопасности, в частности, на защиту украинского неба.

Он также отметил, что завершение войны является предпосылкой для масштабного экономического сотрудничества с Украиной, но первые инвестиции планируются уже в ближайшее время.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подчеркивал, что гарантии безопасности станут основой любого будущего мирного соглашения.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение относительно возможных переговоров принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.