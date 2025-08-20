Бессент: Зброю для України європейські країни купують у США з націнкою у 10%
США продають зброю європейським країнам з націнкою у 10%, після чого вона надходить до України. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News.
"Ми продаємо зброю європейцям, які потім перепродають її українцям. Президент Трамп бере 10% націнки", – наголосив Бессент.
Так міністр фінансів США відповів на запитання, чи будуть американські платники податків фінансувати можливу підтримку з повітря як гарантію безпеки України.
За його словами, отримані завдяки 10% націнці гроші можуть покрити витрати на озброєння України в межах гарантій безпеки, зокрема на захист українського неба.
Він також зазначив, що завершення війни є передумовою для масштабної економічної співпраці з Україною, але перші інвестиції плануються вже найближчим часом.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф наголошував, що гарантії безпеки стануть основою будь-якої майбутньої мирної угоди.
Також він підкреслив, що остаточне рішення щодо можливих переговорів належить президенту Володимиру Зеленському.
- 19 серпня Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".
- За даними Bloomberg, близько 10 країн готові спрямувати війська до України в межах надання гарантій безпеки після припинення бойових дій.
- 20 серпня повідомлялося, що Британія готова направити свої війська для захисту неба й портів України.
