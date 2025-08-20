Бессент: Зброю для України європейські країни купують у США з націнкою у 10%

Націнка на зброю у 10% може покрити витрати на захист українського неба в межах гарантій безпеки

Фото: Скотт Бессент / EPA

США продають зброю європейським країнам з націнкою у 10%, після чого вона надходить до України. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News.

"Ми продаємо зброю європейцям, які потім перепродають її українцям. Президент Трамп бере 10% націнки", – наголосив Бессент.

Так міністр фінансів США відповів на запитання, чи будуть американські платники податків фінансувати можливу підтримку з повітря як гарантію безпеки України.

За його словами, отримані завдяки 10% націнці гроші можуть покрити витрати на озброєння України в межах гарантій безпеки, зокрема на захист українського неба.

Він також зазначив, що завершення війни є передумовою для масштабної економічної співпраці з Україною, але перші інвестиції плануються вже найближчим часом.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф наголошував, що гарантії безпеки стануть основою будь-якої майбутньої мирної угоди.

Також він підкреслив, що остаточне рішення щодо можливих переговорів належить президенту Володимиру Зеленському.