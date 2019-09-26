"Без маски-шоу". Верланов объяснил рост поступлений от НДС

В Государственной налоговой службе (ГНС) заявили, что в августе поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в бюджет выросли на 2,9 млрд грн, до 19,8 млрд грн. Об этом сообщил председатель ГНС Сергей Верланов.

"Упорная аналитическая работа - уже позволяет приносить миллиарды в государственный бюджет. Без "маски-шоу", без "прессования" налогоплательщиков, без порочащих "плановых штрафов", - написал Верланов в Facebook.

Фото: ГНС

По его словам, этот результат достигнут благодаря сотрудничеству с Минфином и Службой безопасности (СБУ), работе с индикаторами, показателями и рисками, аналитической отработке сектора минимизаторов.

Он также напомнил, что налоговая должна превратиться в исключительно сервисную службу.

25 сентября Кабмин временно продлил полномочия налоговой милиции в составе ликвидируемой Госфискальной службы.

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