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"Без маски-шоу". Верланов объяснил рост поступлений от НДС

"Без маски-шоу". Верланов объяснил рост поступлений от НДС
26.09.2019, 12:17

Глава налоговой заявил, что поступления от НДС выросли благодаря аналитической работе

В Государственной налоговой службе (ГНС) заявили, что в августе поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в бюджет выросли на 2,9 млрд грн, до 19,8 млрд грн. Об этом сообщил председатель ГНС Сергей Верланов.

"Упорная аналитическая работа - уже позволяет приносить миллиарды в государственный бюджет. Без "маски-шоу", без "прессования" налогоплательщиков, без порочащих "плановых штрафов", - написал Верланов в Facebook.

Фото: ГНСФото: ГНС

По его словам, этот результат достигнут благодаря сотрудничеству с Минфином и Службой безопасности (СБУ), работе с индикаторами, показателями и рисками, аналитической отработке сектора минимизаторов.

Он также напомнил, что налоговая должна превратиться в исключительно сервисную службу.

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Государственная налоговая служба налоговая Сергей Верланов
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