Кабмин продлил полномочия налоговой милиции в ГФС

Кабинет министров Украины по представлению Министерства финансов до создания нового Бюро финансовых расследований оставил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе. Об этом в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

Решение было принято 25 сентября на заседании правительства, постановление №846 опубликовано на сайте.

По словам Маркаровой решение временное и является правильным, потому что Бюро финрасследований после принятия Верховной Радой будет создаваться как новый орган и все сотрудники будут набираться на конкурсной основе.

"Поэтому нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в новую ГНС без конкурсов, чтобы через 4 месяца опять переводить или увольнять", - написала Маркарова.

Она также отметила, что в это время налоговая милиция продолжит выполнять свою работу вместе с другими правоохранительными органам и таможней. "Не будут потеряны текущие дела по конвертационным центрам, нелегальным операциям с подакцизными товарами и совместным операциям", - добавила министр.

Кроме того, Маркарова подчеркнула, что "радость некоторых по 4 месячной безнаказанности была несколько преждевременной".

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