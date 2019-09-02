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Аваков хочет пополнить своими кадрами Службу финрасследований

Аваков хочет пополнить своими кадрами Службу финрасследований
02.09.2019, 15:42

Глава МВД пообещал, что в СФР привлекут лучшие кадры

Кабинет министров на заседании 2 сентября утвердил алгоритм создания Службы финансовых расследований (СФР), сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

При создании СФР должны быть ликвидированы налоговая полиция и экономическое подразделение Службы безопасности Украины (СБУ), написал Аваков. Он также напомнил, что уже ликвидировал департамент защиты экономики Национальной полиции.

По словам главы МВД, Кабмин поддержал перевод специалистов ликвидированного департамента в будущую Службу финансовых расследований.

"СФР станет аналитическим центром, привлечет лучшие кадры из всех ведомств", - написал Аваков.

Как будет происходить отбор, министр не уточняет.

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Служба финансовых расследований СФР арсен аваков
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