Аваков хочет пополнить своими кадрами Службу финрасследований

Кабинет министров на заседании 2 сентября утвердил алгоритм создания Службы финансовых расследований (СФР), сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.
При создании СФР должны быть ликвидированы налоговая полиция и экономическое подразделение Службы безопасности Украины (СБУ), написал Аваков. Он также напомнил, что уже ликвидировал департамент защиты экономики Национальной полиции.
По словам главы МВД, Кабмин поддержал перевод специалистов ликвидированного департамента в будущую Службу финансовых расследований.
"СФР станет аналитическим центром, привлечет лучшие кадры из всех ведомств", - написал Аваков.
Как будет происходить отбор, министр не уточняет.
Уряд @Kabmin_UA підтримав ініціативу @MVS_UA про ліквідацію Департаменту захисту економіки в складі @NPU_GOV_UA і передачу наших фахівців в Службу фінансових розслідувань. СФР стане аналітичним центром, що залучить кращі кадри з усіх відомств.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 2, 2019