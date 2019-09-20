В ГПУ создан департамент по финрасследованиям

В Генеральной прокуратуре создан департамент, который будет расследовать масштабные хищения государственных средств, преступления в кредитно-финансовой сфере и другие особо важные уголовные преступления.
Как сообщает пресс-служба ГПУ, 19 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.
Отмечается, что его деятельность будет сосредоточена на расследовании дел, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениями в кредитно-финансовой сфере. В частности, связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки. Департамент будет также заниматься делами, связанными с посягательством на права инвесторов, легализацией преступных доходов и нарушениями в экологической сфере.
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