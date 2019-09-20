В ГПУ создан департамент по финрасследованиям

В Генеральной прокуратуре создан департамент, который будет расследовать масштабные хищения государственных средств, преступления в кредитно-финансовой сфере и другие особо важные уголовные преступления.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, 19 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.

Отмечается, что его деятельность будет сосредоточена на расследовании дел, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениями в кредитно-финансовой сфере. В частности, связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки. Департамент будет также заниматься делами, связанными с посягательством на права инвесторов, легализацией преступных доходов и нарушениями в экологической сфере.

29 августа Рябошапка стал новым генеральным прокурором.

На переаттестацию сотрудников прокуратуры новый генпрокурор отвел два года.

В августе секретарь СНБО Александр Данилюк з аявил, что з аконопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР) , разработанный Министерством финансов в 2016 году , будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Александр Данилюк з Министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках подготовки к созданию СФР ликвидировал департамент защиты экономики Нацполиции. По словам Авакова, лучшие кадры из этого подразделения перейдут в будущую СФР.

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