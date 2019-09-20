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В ГПУ создан департамент по финрасследованиям

В ГПУ создан департамент по финрасследованиям
20.09.2019, 08:05

В состав департамента будут входить пять отделов

В Генеральной прокуратуре создан департамент, который будет расследовать масштабные хищения государственных средств, преступления в кредитно-финансовой сфере и другие особо важные уголовные преступления.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, 19 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.

Отмечается, что его деятельность будет сосредоточена на расследовании дел, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениями в кредитно-финансовой сфере. В частности, связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки. Департамент будет также заниматься делами, связанными с посягательством на права инвесторов, легализацией преступных доходов и нарушениями в экологической сфере.

  • 29 августа Рябошапка стал новым генеральным прокурором.
  • На переаттестацию сотрудников прокуратуры новый генпрокурор отвел два года.  
  • В августе секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР)разработанный Министерством финансов в 2016 году, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках подготовки к созданию СФР ликвидировал департамент защиты экономики Нацполиции. По словам Авакова, лучшие кадры из этого подразделения перейдут в будущую СФР.

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