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Биткоин резко подешевел. Цена опускалась ниже $28 000

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 01:34
Биткоин резко подешевел. Цена опускалась ниже $28 000 - Фото
Фото: depositphotos.com

Биткоин потерял в стоимости около 7% за торговую сессию, опустившись до самого низкого уровня цены с декабря 2020 года. Об этом пишет CNBC.  

Цена биткоина падала до $27 927, но в ходе торгов несколько выросла и закрепилась в диапазоне $28 880 – $29 000.  

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Падение стоимости криптовалюты связано с публикацией данных об инфляции в США за апрель (8,3%), которая остается на 40-летнем максимуме.  

Данные об инфляции заставляют инвесторов отказываться от рискованных активов, включая криптовалюты, объясняют в CNBC. 

В начале мая цена биткоина поднялась до $40 000, но с тех пор криптовалюта стабильно дешевеет. По мнению аналитиков, стоимость биткоина должна была закрепиться на уровне $30 000, но, если не сможет там удержаться, падение цены продолжится. 

С начала недели биткоин уже дважды опускался ниже $30 000. 

Биткоин резко подешевел. Цена опускалась ниже $28 000
 

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Роман Брыль
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