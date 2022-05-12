Биткоин резко подешевел. Цена опускалась ниже $28 000

Биткоин потерял в стоимости около 7% за торговую сессию, опустившись до самого низкого уровня цены с декабря 2020 года. Об этом пишет CNBC.

Цена биткоина падала до $27 927, но в ходе торгов несколько выросла и закрепилась в диапазоне $28 880 – $29 000.

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Падение стоимости криптовалюты связано с публикацией данных об инфляции в США за апрель (8,3%), которая остается на 40-летнем максимуме.

Данные об инфляции заставляют инвесторов отказываться от рискованных активов, включая криптовалюты, объясняют в CNBC.

В начале мая цена биткоина поднялась до $40 000, но с тех пор криптовалюта стабильно дешевеет. По мнению аналитиков, стоимость биткоина должна была закрепиться на уровне $30 000, но, если не сможет там удержаться, падение цены продолжится.

С начала недели биткоин уже дважды опускался ниже $30 000.

27 апреля ЦАР второй после Сальвадора узаконила биткоин как платежное средство.

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Роман Брыль

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