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17.04.2019, 17:20

Бизнес готов повышать зарплаты. Опрос НБУ

Бизнес готов повышать зарплаты. Опрос НБУ

Предприниматели улучшили прогнозы роста экономики и курса гривни

Украинские предприниматели улучшили свои прогнозы темпов роста экономики в течение следующих 12 месяцев, сообщает пресс-служба НБУ по результатам опроса руководителей компаний в первом квартале 2019 года.

"Предприятия ожидают замедления инфляции и умеренного ослабления курса", - говорится в сообщении.

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По их мнению, в течение следующих 12 месяцев инфляция составит 9%. Также существенно выросла доля компаний, которые ожидают инфляцию близкую к цели Нацбанка - 5% в первом квартале 2020 года.

Улучшение инфляционных ожиданий связано, в частности, с оптимистичными прогнозами бизнеса по курсу гривни - 29,32 грн/долл. В предыдущем квартале этот показатель составлял - 29,99 грн/долл. Почти половина опрошенных считает, что курс в течение следующих 12 месяцев не превысит отметку 29 грн/долл.

Также улучшились ожидания бизнеса относительно деловой активности.

В связи с этим компании планируют увеличить инвестиции, активнее привлекать кредиты и новых работников. При этом большинство компаний - 74,1% - считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев возрастут.

Опрос проводился с 4 февраля по 6 марта. НБУ опросил 703 больших, средних и малых предприятий в 22 регионах. Среди них – с/г и строительные компании, предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи.

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Теги: НБУ, инфляция, зарплаты, рост экономики, бизнес в украине
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