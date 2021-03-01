Бизнес ждет роста экономики. Негатив только в строительстве – индекс ожиданий НБУ

Индекс ожиданий деловой активности вырос на 11,2 пункта до 48,8 пунктов в феврале. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наиболее оптимистически оценивают перспективы развития промышленные предприятия – рост индекса на 11,7 пунктов до 50,3 пункта, добавляют в Нацбанке.

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Опрошенные НБУ респонденты в промышленном секторе значительно повысили свои ожидания относительно объемов новых заказов (включая экспортные), запасов сырья и цен на свою продукцию. Также промпредприятия готовятся нанимать новых рабочих.

Также значительно выросли ожидания в сфере торговли: индекс практически достиг равновесного значения – 49 пунктов. Предприятия отрасли улучшили ожидания относительно товарооборота, объема закупок товаров для продажи и роста отпускных цен.

Существенно выросли ожидания компаний сферы услуг – рост индекса на 9,3 пункта до 49 пунктов. Респонденты отметили рост объемов предоставляемых услуг, новых заказов, а также увеличение числа заказов, находящихся в процессе исполнения. Большинство компаний сектора услуг готово нанимать новых рабочих.

Несколько улучшился показатель индекса ожиданий в строительстве – с 33,1 в январе до 35,3 в феврале, – что, впрочем, свидетельствует об общей негативной оценке перспектив развития. Строительные компании пессимистически оценивают будущие объемы строительства и количество новых заказов, закупок услуг подрядчиков, сырья и материалов. Респонденты ожидают роста цен со стороны поставщиков и подорожания собственной продукции. Ожидается дальнейшее сокращение численности занятых в строительном секторе.

НБУ проводил ежемесячный опрос с 3 по 19 февраля. В опросе принимало участие 194 предприятия.

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1 февраля 2021 года НБУ сообщил, что бизнес значительно ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив их деятельности в ответ на усиление карантинных ограничений в январе. Об этом свидетельствует падение на 7,9 пунктов до 37,6 пунктов индекса ожиданий деловой активности за январь 2021 года.

24 февраля Европейская Бизнес Ассоциация опубликовала "Индекс ожиданий малого бизнеса", согласно которому большинство представителей малого бизнеса – 80% – оценивают текущую экономическую ситуация в стране как неблагоприятную для ведения предпринимательства.

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Роман Брыль

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