UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бизнес ждет роста экономики. Негатив только в строительстве – индекс ожиданий НБУ

01.03.2021, 18:31
Бизнес ждет роста экономики. Негатив только в строительстве – индекс ожиданий НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности вырос на 11,2 пункта до 48,8 пунктов в феврале. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наиболее оптимистически оценивают перспективы развития промышленные предприятия – рост индекса на 11,7 пунктов до 50,3 пункта, добавляют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Опрошенные НБУ респонденты в промышленном секторе значительно повысили свои ожидания относительно объемов новых заказов (включая экспортные), запасов сырья и цен на свою продукцию. Также промпредприятия готовятся нанимать новых рабочих.

Также значительно выросли ожидания в сфере торговли: индекс практически достиг равновесного значения – 49 пунктов. Предприятия отрасли улучшили ожидания относительно товарооборота, объема закупок товаров для продажи и роста отпускных цен.

Существенно выросли ожидания компаний сферы услуг – рост индекса на 9,3 пункта до 49 пунктов. Респонденты отметили рост объемов предоставляемых услуг, новых заказов, а также увеличение числа заказов, находящихся в процессе исполнения. Большинство компаний сектора услуг готово нанимать новых рабочих.

Несколько улучшился показатель индекса ожиданий в строительстве – с 33,1 в январе до 35,3 в феврале, – что, впрочем, свидетельствует об общей негативной оценке перспектив развития. Строительные компании пессимистически оценивают будущие объемы строительства и количество новых заказов, закупок услуг подрядчиков, сырья и материалов. Респонденты ожидают роста цен со стороны поставщиков и подорожания собственной продукции. Ожидается дальнейшее сокращение численности занятых в строительном секторе.

НБУ проводил ежемесячный опрос с 3 по 19 февраля. В опросе принимало участие 194 предприятия.

Экосистема для управления рисками и возможностями бизнеса LIGA360 поможет руководить компанией и держать руку на пульсе изменений законодательства. Узнайте больше по ссылке.
  • 1 февраля 2021 года НБУ сообщил, что бизнес значительно ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив их деятельности в ответ на усиление карантинных ограничений в январе. Об этом свидетельствует падение на 7,9 пунктов до 37,6 пунктов индекса ожиданий деловой активности за январь 2021 года. 
  • 24 февраля Европейская Бизнес Ассоциация опубликовала "Индекс ожиданий малого бизнеса", согласно которому большинство представителей малого бизнеса – 80% – оценивают текущую экономическую ситуация в стране как неблагоприятную для ведения предпринимательства. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Национальный банк Украины Индекс ожиданий деловой активности оптимизм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 