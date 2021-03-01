Бизнес ждет роста экономики. Негатив только в строительстве – индекс ожиданий НБУ
Индекс ожиданий деловой активности вырос на 11,2 пункта до 48,8 пунктов в феврале. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Наиболее оптимистически оценивают перспективы развития промышленные предприятия – рост индекса на 11,7 пунктов до 50,3 пункта, добавляют в Нацбанке.
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Опрошенные НБУ респонденты в промышленном секторе значительно повысили свои ожидания относительно объемов новых заказов (включая экспортные), запасов сырья и цен на свою продукцию. Также промпредприятия готовятся нанимать новых рабочих.
Также значительно выросли ожидания в сфере торговли: индекс практически достиг равновесного значения – 49 пунктов. Предприятия отрасли улучшили ожидания относительно товарооборота, объема закупок товаров для продажи и роста отпускных цен.
Существенно выросли ожидания компаний сферы услуг – рост индекса на 9,3 пункта до 49 пунктов. Респонденты отметили рост объемов предоставляемых услуг, новых заказов, а также увеличение числа заказов, находящихся в процессе исполнения. Большинство компаний сектора услуг готово нанимать новых рабочих.
Несколько улучшился показатель индекса ожиданий в строительстве – с 33,1 в январе до 35,3 в феврале, – что, впрочем, свидетельствует об общей негативной оценке перспектив развития. Строительные компании пессимистически оценивают будущие объемы строительства и количество новых заказов, закупок услуг подрядчиков, сырья и материалов. Респонденты ожидают роста цен со стороны поставщиков и подорожания собственной продукции. Ожидается дальнейшее сокращение численности занятых в строительном секторе.
НБУ проводил ежемесячный опрос с 3 по 19 февраля. В опросе принимало участие 194 предприятия.
- 1 февраля 2021 года НБУ сообщил, что бизнес значительно ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив их деятельности в ответ на усиление карантинных ограничений в январе. Об этом свидетельствует падение на 7,9 пунктов до 37,6 пунктов индекса ожиданий деловой активности за январь 2021 года.
- 24 февраля Европейская Бизнес Ассоциация опубликовала "Индекс ожиданий малого бизнеса", согласно которому большинство представителей малого бизнеса – 80% – оценивают текущую экономическую ситуация в стране как неблагоприятную для ведения предпринимательства.
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