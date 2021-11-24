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Бизнес-климат ухудшился во всех регионах Украины – исследование ЕБА

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 13:13
Бизнес-климат ухудшился во всех регионах Украины – исследование ЕБА - Фото
Фото:depositphotos.com

Бизнес-климат ухудшился во всех регионах Украины за последние 12 месяцев. Об этом говорится в ежегодном исследовании Европейской бизнес ассоциации.   

Сегодня в регионах большинству компаний сложно вести бизнес, хотя в прошлом году они удовлетворительно оценивали условия ведения предпринимательской деятельности, утверждают авторы отчета. 

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На первом месте по легкости ведения бизнеса оказался Западный регион – 2,95 балла из 5 возможных, на втором месте Харьков – 2,69 балла, на третьем месте Днепр – 2,34 балла, а на последнем Южноукраинский регион – 2 ,25 баллов. Интегральная оценка всех регионов находится в отрицательной плоскости. 

В Западной части Украины 52% опрошенных компаний утверждают, что уровень развития бизнес-климата в регионе удовлетворительный (в прошлом году таких было 74%), 24% говорят, что им сложно вести бизнес, а остальные 24% утверждают, что легко. В прошлом году только 6% оценивали условия ведения бизнеса как благоприятные. 

Предприниматели Южного региона хуже всего оценили текущий бизнес-климат: 56% опрошенных ответили, что им сложно вести бизнес в регионе, 44% – что удовлетворительно. Ни один предприниматель не ответил, что ему легко работать, хотя в прошлом году таких было 13%. 

Бизнес Харьковского региона несколько ухудшил оценку текущих условий работы. 45% убеждены, что вести бизнес в регионе сложно, остальные 41% ответили, что удовлетворительно, и еще 14% считают, что легко. В прошлом году большинство, а именно 61%, оценивали условия работы как удовлетворительные. 

Подавляющее большинство предпринимателей Днепра, (52%) утверждают, что им вести бизнес сложно, 43% удовлетворительно, и еще 5% легко. В прошлом году, кстати, последних не было совсем, добавляют в ЕБА. 

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Среди факторов, сдерживающих развитие бизнеса в регионах, первое место делят коррупция и бюрократия.  

Из положительных моментов – в большинстве регионов улучшилась оценка транспортной инфраструктуры. 

Бизнес-климат ухудшился во всех регионах Украины – исследование ЕБА

Опрос проводился с 19 октября по 16 ноября в девяти областях Украины. Участие в исследовании приняла 91 компания из региональных офисов ЕБА.

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Роман Брыль
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ЕБА легкость ведения бизнеса бизнес-климат региональный бизнес
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