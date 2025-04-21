Бизнес поставил работе таможни самую высокую оценку за последнее десятилетие

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Общая оценка работы таможни в Украине достигла наивысшего показателя за всю историю исследования, проводимого Европейской бизнес-ассоциацией, – 3,4 балла из 5 возможных (по сравнению с 3,24 балла в 2023 году). Об этом свидетельствуют результаты исследования ЕБА "Таможенный индекс".

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Справка Таможенный индекс публикуется Европейской бизнес-ассоциацией с 2010 года. Интегральный показатель индекса состоит из трех компонентов: оценки уровня коррупции, качества таможенных услуг, работы "Единого окна". Индекс измеряется каждый год. Отметка 3 считается нейтральной, максимальная оценка составляет 5 баллов.



Опрос проводился за период 2024 года, в нем приняли участие 50 таможенных экспертов из компаний-членов ЕБА. Партнер исследования – DHL Express в Украине. публикуется Европейской бизнес-ассоциацией с 2010 года. Интегральный показатель индекса состоит из трех компонентов: оценки уровня коррупции, качества таможенных услуг, работы "Единого окна". Индекс измеряется каждый год. Отметка 3 считается нейтральной, максимальная оценка составляет 5 баллов.Опрос проводился за период 2024 года, в нем приняли участие 50 таможенных экспертов из компаний-членов ЕБА. Партнер исследования – DHL Express в Украине.

В 2024 году улучшились два из трех компонентов индекса – качество таможенных услуг и уровень коррупции. Оценка работы системы "Единое окно" на таможне несколько ухудшилась.

Оценка качества предоставления таможенных услуг и профессионализма должностных лиц остается самой низкой среди составляющих индекса – 3,08 балла (2,76 балла в 2023 году). Большинство опрошенных (60%) считают качество таможенных сервисов удовлетворительным.

В то же время уменьшилось количество недовольных: низким качество услуг и профессионализм считают 14% опрошенных и очень низким – 2% (в прошлом периоде таких было 25% и 6% соответственно). При этом 22% считают его высоким и 2% – очень высокой.

Оценка уровня коррупции составила 3,53 балла против 3,2 балла в 2023 году. Хотя 53% считают, что уровень коррупции остался неизменным, 23% заявили, что он несколько уменьшился, а 18% – существенно уменьшился. Только 6% склоняются к мнению, что проявления коррупции на таможне усилились (14% в прошлом году).

Оценка работы системы "Единое окно" традиционно остается самой высокой среди всех компонентов индекса, несмотря на некоторое сокращение в этом году – до 3,59 балла (3,77 балла в 2023 году). Так, 45% оценивают работу системы хорошо, а 12% – очень хорошо. Еще 33% считают ее удовлетворительной. Отрицательные оценки работе системы дали 10% респондентов.

Больше всего нареканий от бизнеса во время таможенного оформления получил контроль со стороны Госпродпотребслужбы и взаимодействие с отделом таможенной стоимости. 60% респондентов сообщили, что испытывают проблему с корректировкой таможенной стоимости.

Количество компаний, сообщающих об этой проблеме, ежегодно растет: в 2023 таковых было 46%, в 2022 – 37%.

К тому же 39% опрошенных компаний сталкиваются с дополнительным таможенным контролем, 34% – с задержками без четких причин, 22% – с физическим досмотром и полной выгрузкой товара. О проблемах с переклассификацией кода УКТВЭД по решению таможенных органов сообщают 38% респондентов (27% годом ранее).

"2024 год стал годом чрезвычайно активной гармонизации таможенной сферы с нормами и правилами ЕС. Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации демонстрирует рост +30% в таможенной сфере за прошлый год по выполнению обязательств. Бизнес замечает изменения и реформы, отражающиеся в росте оценки индекса", – прокомментировала результаты исследования менеджер налогового и таможенного комитетов ЕБА Наталья Артемчук.

По ее мнению, именно фокусом на евроинтеграционных реформах Гостаможслужбы можно объяснить отсутствие достаточного внимания к улучшению клиентских сервисов для бизнеса, что в свою очередь продемонстрировала оценка удовлетворенностью работой Единого окна.