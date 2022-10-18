Бизнес прогнозирует курс на уровне 41,93 грн/доллар в течение года

Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 41,93 грн/$. Девальвационные настроения бизнеса значительно ухудшились. Об этом идет речь в отчете Деловых ожиданий предприятий Украины от Национального банка за третий квартал 2022 года.

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В то же время 67,3% опрошенных респондентов считают, что обменный курс национальной валюты через 12 месяцев будет составлять 44,00 грн/$ и выше.

"Ухудшение курсовых ожиданий можно частично объяснить июльской корректировкой официального курса гривни и фиксацией его на новом уровне из-за укрепления доллара по отношению к другим валютам", – отметили в НБУ.

Во втором квартале 2022 года бизнес ожидал курс 36,06 грн/$, в первом квартале –29,35 грн/$, в четвертом квартале 2021 года – 28,15 грн/$, в третьем квартале – 28,50 грн/$.

Опрос НБУ был проведен с 1 по 31 августа 2022 года. В опросе приняло участие 642 предприятия из 21 региона страны.

В государственном бюджете Украины на 2023 год заложен среднегодовой курс на уровне 42 грн/$.

Наталія Софієнко

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