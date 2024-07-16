Бизнес ухудшил оценку своих перспектив на следующие 12 месяцев — опрос НБУ

На ухудшение перспектив бизнеса влияют рост цен на энергоносители и нехватка кадров

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Бизнес ожидает замедления своей деловой активности в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка за второй квартал 2024 года.

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Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 99,5% по сравнению со 103,0% в первом квартале 2024 года.

У участников опроса были слабые ожидания по количеству работников и будущему финансово-экономическому состоянию своих предприятий.

В то же время респонденты продолжают ожидать увеличения будущих объемов реализации собственной продукции, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, влияющим на способность предприятий наращивать объемы производства. Существенно усилилось влияние таких факторов как высокие цены на энергоносители, сырье и материалы, значительные курсовые колебания, нехватка квалифицированных работников.

Бизнес снизил инфляционные ожидания: рассчитывает на годовую инфляцию в 9%, по сравнению с 11% в первом квартале.

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года. В опросе приняло участие 660 предприятий из 21 региона страны.