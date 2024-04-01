Бизнес улучшил ожидания после пяти месяцев пессимизма — индекс НБУ

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Бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий: индекс ожиданий деловой активности превысил нейтральный уровень и вырос до 52 в марте с 47.5 в феврале, сообщает пресс-служба Национального банка.

Улучшению настроений способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности.

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Сдерживающими факторами остаются усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы.

Предприятия торговли остаются наиболее оптимистичными среди других секторов: второй месяц подряд они положительно оценили результаты своей деятельности благодаря наращиванию морских и железнодорожных перевозок, замедлению инфляции и устоявшемуся потребительскому спросу: секторальный индекс в марте вырос до 55.1 с 50.1 в феврале.

Предприятия промышленности положительно оценили результаты своей деятельности на ближайшую перспективу благодаря устойчивому потребительскому спросу, устойчивой ситуации на валютном рынке и низких инфляционных ожиданий: секторальный индекс в марте составил 51.0 (в феврале – 48.3).

Предприятия строительства существенно улучшили оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и благоприятные погодные условия: секторальный индекс составил 53.5 по сравнению с 43.7 в феврале.

Предприятия сферы услуг впервые с октября 2021 оптимистически оценили свои экономические перспективы благодаря налаживанию логистических цепочек и оживлению спроса: секторальный индекс составил 50.6 по сравнению с 45.3 в феврале.

Оценки занятости несколько улучшились, но остались неоднородными. Если руководители предприятий строительства и торговли были настроены на незначительное увеличение численности работников, респонденты промышленности и сферы услуг продолжали ожидать сокращения персонала.

Источник: НБУ

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