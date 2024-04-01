Бізнес покращив очікування після п'яти місяців песимізму — індекс НБУ

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Бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності після п'яти місяців негативних очікувань: індекс очікувань ділової активності перевищив нейтральний рівень та зріс до 52 у березні з 47.5 у лютому, повідомляє пресслужба Національного банку.

Поліпшенню настроїв сприяли нарощування морських та залізничних перевезень, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, низькі інфляційні очікування та сезонне пожвавлення ділової активності.

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Стримуючими факторами залишаються посилення обстрілів критично важливих об'єктів, ризик недостатності міжнародного фінансування та блокада західного кордону.

Підприємства торгівлі залишаються найбільш оптимістичними серед інших секторів: другий місяць поспіль вони позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки нарощуванню морських і залізничних перевезень, уповільненню інфляції та сталому споживчому попиту: секторальний індекс у березні зріс до 55.1 з 50.1 у лютому.

Підприємства промисловості позитивно оцінили результати своєї діяльності на найближчу перспективу завдяки сталому споживчому попиту, стійкій ситуації на валютному ринку та низьких інфляційних очікувань: секторальний індекс у березні становив 51.0 (у лютому – 48.3).

Підприємства будівництва суттєво покращили оцінки економічних результатів своєї діяльності, враховуючи бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та сприятливі погодні умови: секторальний індекс становив 53.5 у порівнянні з 43.7 у лютому.

Підприємства сфери послуг вперше з жовтня 2021 р. оптимістично оцінили свої економічні перспективи завдяки налагодженню логістичних ланцюжків та пожвавленню попиту: секторальний індекс склав 50.6 порівняно з 45.3 у лютому.

Оцінки зайнятості дещо покращились, але залишилися неоднорідними. Якщо керівники підприємств будівництва та торгівлі були налаштовані на незначне збільшення чисельності працівників, респонденти промисловості та сфери послуг продовжували очікувати на скорочення персоналу.

Джерело: НБУ

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