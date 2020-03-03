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Бизнес улучшил прогноз деловой активности - опрос НБУ

Бизнес улучшил прогноз деловой активности - опрос НБУ
03.03.2020, 13:00

На рост деловой активности надеются предприятия промышленности и сферы услуг, при этом в строительстве и торговле менее оптимистичны

По итогам февраля индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос на 10.9 б.п. до отметки 51.2. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса, проведенного Национальным банком.

Как отмечают в НБУ, значение превышает нейтральный уровень в 50 пунктов и свидетельствует об оптимистических ожиданиях бизнеса.

Согласно опросу, улучшились настроения относительно экономической конъюнктуры промышленных предприятий и сферы услуг.

Кроме того, после четырех пессимистических месяцев промпредприятия ожидают рост по сравнению с предыдущим месяцем как по объемам производства продукции, так и по объемам новых заказов, в том числе на экспорт.

При этом увеличение численности работников пока ожидают только предприятия сферы услуг. В то же время респонденты промпредприятий и торговли были сдержаннее в оценках по сокращению штатов по сравнению с январем.

Пессимистичны по-прежнему предприятия строительного сектора экономики. Респонденты не ждут роста по объемам строительства и новых заказов. Усилились ожидания по сокращению численности работников.

  • НБУ проводил опрос с 5 по 24 февраля. Опрошено 184 предприятия. Горизонт опроса: изменение показателей деятельности предприятий в феврале по сравнению с январем.
  • Госстат улучшил показатель индекса промышленной продукции, скорректировав снижение промпроизводства в 2019 году с 1,8% до 0,5% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году НБУ ввел новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики - ежемесячный Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики и концентрируется только на оценке бизнесом текущего состояния экономики. Первый пилотный опрос проведен в июле 2019 года, в нем приняли участие 106 предприятий, индекс ожиданий составил 52.4.

Андреева Анна
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НБУ ожидания бизнеса Индекс ожиданий деловой активности деловая активность ИОДА
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