Бизнес в прифронтовых зонах работает со средней по стране рентабельностью – НБУ

Предприятия, оставшиеся работать недалеко от фронта, стали меньше по масштабам, однако рентабельность удержали

Раскладка с товарами в Боровой (Фото: EPA/MARIA SENOVILLA)

Бизнес в прифронтовых областях продолжает поддерживать операционную рентабельность на уровне средней по стране, сообщил Национальный банк в отчете о финансовой стабильности.

По его оценкам, предприятия, оставшиеся работать недалеко от фронта, стали меньше по масштабам деятельности, однако рентабельность удержали. Это, по мнению НБУ, свидетельствует о способности бизнеса адаптироваться к работе в условиях повышенных рисков. Соответственно, при наличии государственного покрытия военных рисков, существуют предпосылки для финансирования такого бизнеса банками.

Общие объемы операционной прибыли в прифронтовых регионах сократились на четверть по сравнению с 2021 годом (в то время как по стране они в целом выросли на четверть).

Средний операционный доход на одно предприятие в зонах, близких к фронту, снизился более чем на 25%, тогда как общегосударственный показатель вырос на 6%.

Количество наемных работников в этих областях также сократилось более чем на четверть, что значительно превышает средний показатель по Украине (~10%).