Бізнес у прифронтових зонах працює із середньою в країні рентабельністю – НБУ

Підприємства, що залишилися працювати недалеко від фронту, стали меншими за масштабами, однак рентабельність втримали

Розкладка з товарами у Боровій (Фото: EPA/MARIA SENOVILLA)

Бізнес у прифронтових областях продовжує підтримувати операційну рентабельність на рівні середньої в країні, повідомив Національний банк у звіті про фінансову стабільність.

За його оцінками, підприємства, що залишилися працювати недалеко від фронту, стали меншими за масштабами діяльності, однак рентабельність втримали. Це, на думку НБУ, свідчить про здатність бізнесу адаптуватися до роботи в умовах підвищених ризиків. Відповідно, за наявності державного покриття воєнних ризиків, існують передумови для фінансування такого бізнесу банками.

Загальні обсяги операційного прибутку в прифронтових регіонах скоротилися на чверть проти 2021 року (тоді як у країні вони загалом зросли на чверть).

Середній операційний дохід на одне підприємство в зонах, близьких до фронту, знизився на понад 25%, тоді як загальнодержавний показник зріс на 6%.

Кількість найманих працівників у цих областях також скоротилася більш ніж на чверть, що значно перевищує середній показник в Україні (~10%).