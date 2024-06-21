Бизнесмен разворовал почти 7 млн грн на закупке ноутбуков для ВСУ – САП

Предприниматель завысил цены комплектования ноутбуков на 6,8 млн грн и завладел средствами воинской части, отмечают следователи

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Директор частного предприятия подозревается в хищении 6,8 млн грн, которые выделили для закупки ноутбуков для ВСУ, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

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По данным следствия, в 2022 году подозреваемый заключил договор с одной из воинских частей в Киеве на поставку 1300 ноутбуков общей стоимостью свыше 38,5 млн грн, которые предназначались для нужд обороны.

Как говорится в сообщении, во время выполнения условий договора предприниматель завысил цены комплектования ноутбуков на 6,8 млн грн и завладел средствами воинской части. Деньги подозреваемый вывел за пределы Украины.

Предприниматель подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Прокурорами согласовано ходатайство следователя о применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.