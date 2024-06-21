Бізнесмен розікрав майже 7 млн грн на закупівлі ноутбуків для ЗСУ – САП

Підприємець завищив ціни комплектовання ноутбуків на 6,8 млн грн і заволодів коштами військової частини, зазначають слідчі

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Директора приватного підприємства підозрюють у розкраданні 6,8 млн грн, які виділили для закупівлі ноутбуків для ЗСУ, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

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За даними слідства, у 2022 році підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у місті Києві на постачання 1300 ноутбуків загальною вартістю понад 38,5 млн грн, які призначались для потреб оборони.

Як йдеться в повідомленні, під час виконання умов договору, підприємець завищив ціни комплектування ноутбуків на 6,8 млн грн і заволодів коштами військової частини. Гроші підозрюваний вивів за межі України.

Підприємець підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Прокурорами погоджено клопотання слідчого про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.