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Бизнесу расширили компенсации за трудоустройство переселенцев

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 12:17
Бизнесу расширили компенсации за трудоустройство переселенцев - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров расширил программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства экономики.   

"В общей сложности мы имеем семь миллионов ВПЛ, для которых вопрос поиска нового рабочего места чрезвычайно актуален. В этом году мы увеличили в 1,5 раза финансирование программ содействия трудоустройству внутренних переселенцев", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко

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Согласно внесенным изменениям, работодатель получает:  

- компенсацию затрат на оплату труда (но не выше двух размеров минимальной зарплаты, установленной законом) за трудоустройство зарегистрированных безработных из числа ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров продолжительностью не более шести месяцев, при сохранении гарантий занятости такого лица в течение периода, что превышает продолжительность выплаты вдвое; 

- компенсацию расходов работодателя на переподготовку и повышение квалификации безработных ВПЛ, трудоустроенных сроком не менее чем на год. Размер компенсации определяется Кабмином в пределах стоимости обучения.  

Также устанавливается, что в случае увольнения работника, за которого выплачивалась компенсация, до истечения установленного срока сохранения гарантий занятости, сумма выплаченных средств возвращается в полном объеме государству. Единственное исключение – когда на рабочее место уволенного трудоустроен другой зарегистрированный безработный по направлению территориального центра занятости.   

В случае если на место уволенного работника трудоустроен зарегистрированный безработный ВПЛ, выплата компенсации продолжается до истечения установленного срока сохранения гарантий занятости. 

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Роман Бриль
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