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Бизнесу утвердили компенсацию ЕСВ за новые рабочие места

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 11:47
Бизнесу утвердили компенсацию ЕСВ за новые рабочие места - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров утвердил механизм компенсации работодателям в 50% от расходов на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) за создание новых рабочих мест и за прием на работу официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики. 

Компенсацию получат работодатели, которые в течение года выплачивают работникам заработную плату в размере не менее трех минимальных зарплат. 

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При сохранении такого уровня зарплаты компенсация будет выплачиваться за каждого трудоустроенного в течение следующих 12 месяцев.  

Этот механизм будет работать с 1 января 2024 года. 

Субъекты малого предпринимательства получат 100% компенсацию ЕСВ за трудоустройство на новое рабочее место зарегистрированного безработного, направленного центром занятости.  

Компенсация будет выплачиваться при условии, что человека берут на работу на срок не менее два года. Получать компенсацию ФОПы будут каждый второй месяц в течение этого периода.  

Планируется, что этот механизм будет работать уже в этом году. 

"Новый механизм вводит экономические стимулы за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест. Это будет способствовать увеличению занятости и уменьшению безработицы", –  прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко

Роман Бриль
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