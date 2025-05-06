Bloomberg: ЕС введет пошлину на товары США на 100 млрд евро, если переговоры провалятся

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Европейский Союз планирует ввести дополнительные пошлины на около 100 млрд евро ($113 млрд) на американские товары в случае, если текущие торговые переговоры с США не дадут удовлетворительного результата, сообщают источники Bloomberg, осведомленные по этому вопросу.

Предложение о соответствующих мерах планируется передать государствам-членам уже в среду, а консультации продлятся в течение месяца перед окончательным утверждением списка. В этот период список может быть изменен.

Отдельно Европейская комиссия — исполнительный орган ЕС, отвечающий за торговлю, — на этой неделе должна передать США документ с предложениями для активизации переговоров. Ожидается, что среди инициатив ЕС будет снижение тарифных и нетарифных барьеров и стимулирование инвестиций в США.

Переговоры, активно стартовавшие в прошлом месяце, пока не принесли существенного прогресса, и ожидается, что большинство американских пошлин останутся в силе. Во вторник ЕС заявил, что текущие расследования администрации Трампа могут увеличить объем подпадающих под пошлины европейских товаров до 549 млрд евро.

Спикер Еврокомиссии отказался комментировать ситуацию.

Евросоюз имел профицит в торговле товарами и услугами из США на 48 млрд евро в 2023 году.

Новый перечень мер станет дополнением к уже введенным пошлинам ЕС на 21 млрд евро на американские товары в ответ на 25% пошлину Трампа на сталь и алюминий. Ранее в этом месяце ЕС согласился отложить эти меры на 90 дней, после того как США снизили так называемую "рецидивирующую ставку" на большинство европейского экспорта с 20% до 10% на период переговоров.