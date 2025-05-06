Bloomberg: ЄС введе мито на товари США на 100 млрд євро, якщо переговори проваляться

Фото: EPA

Європейський Союз планує запровадити додаткові мита на близько 100 млрд євро ($113 мільярдів) на американські товари у разі, якщо поточні торговельні переговори зі США не дадуть задовільного результату, повідомляють джерела Bloomberg, обізнані з цим питанням.

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Пропозицію щодо відповідних заходів планують передати державам-членам уже в середу, а консультації триватимуть протягом місяця перед остаточним затвердженням списку. У цей період перелік може бути змінений.

Окремо Європейська комісія — виконавчий орган ЄС, який відповідає за торгівлю, — цього тижня має передати США документ із пропозиціями для активізації переговорів. Очікується, що серед ініціатив ЄС буде зниження тарифних і нетарифних бар’єрів та стимулювання інвестицій у США.

Переговори, які активно стартували минулого місяця, наразі не принесли суттєвого прогресу, і очікується, що більшість американських мит залишаться чинними. У вівторок ЄС заявив, що поточні розслідування адміністрації Трампа можуть збільшити обсяг європейських товарів, які підпадають під мита, до 549 млрд євро.

Речник Єврокомісії відмовився коментувати ситуацію.

Євросоюз мав профіцит у торгівлі товарами та послугами зі США на 48 млрд євро у 2023 році.

Новий перелік заходів стане доповненням до вже введених мит ЄС на 21 млрд євро на американські товари у відповідь на 25% мито Трампа на сталь і алюміній. Раніше цього місяця ЄС погодився відкласти ці заходи на 90 днів, після того, як США знизили так звану "рецидивну ставку" на більшість європейського експорту з 20% до 10% на період переговорів.