Bloomberg: наступление на Газу обойдется Израилю в $7,5 миллиарда – более 1% ВВП страны

Основные военные расходы Израиля – это зарплаты резервистов, боеприпасы и ракеты для ПВО

Фото: EPA / ABIR SULTAN

Наступление на город Газа будет стоить Израилю 25 млрд шекелей ($7,5 млрд) до конца 2025 года. Это эквивалентно 1% ВВП страны, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя властей Израиля.

Общая сумма уже потраченных на почти двухлетнюю войну в Газе и операции в Ливане, Иране, Сирии и Йемене денег превышает 204 млрд шекелей.

Основные расходы идут на зарплаты резервистов. С начала войны были мобилизованы десятки тысяч израильтян, их средний заработок достигает 36 000 шекелей в месяц – на 50% больше, чем средняя зарплата по стране. Во время службы в армии резервистам компенсируют уровень их обычной зарплаты.

Вторым по объему направлением расходов являются боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны – на них уходит четверть всего финансирования. Перехват одной баллистической ракеты стоит от 15 до 30 млн шекелей, рассказал на прошлой неделе генеральный директор Министерства обороны Амир Барам. По его словам, это лишь около 10% потенциального ущерба, который может нанести прямое попадание в густонаселенном районе.

Правительство Израиля планирует увеличить бюджет на 30 млрд шекелей, чтобы покрыть расходы на войну с Ираном и предыдущие действия в Газе. Дефицит бюджета вырастет до 5,2%.

Помимо текущих расходов, Израиль выделяет около $49 млрд на долгосрочные закупки для укрепления военного потенциала.