Bloomberg: наступ на Газу обійдеться Ізраїлю в $7,5 мільярда – понад 1% ВВП країни

Основні військові видатки Ізраїлю – це зарплати резервістів, боєприпаси та ракети для ППО

Фото: EPA / ABIR SULTAN

Наступ на місто Газа коштуватиме Ізраїлю 25 млрд шекелів ($7,5 млрд) до кінця 2025 року. Це еквівалентно 1% ВВП країни, пише Bloomberg з посиланням на неназваного представника влади Ізраїлю.

Загальна сума вже витрачених на майже дворічну війну в Газі та операції в Лівані, Ірані, Сирії та Ємені грошей перевищує 204 млрд шекелів.

Основні витрати йдуть на зарплати резервістів. Від початку війни було мобілізовано десятки тисяч ізраїльтян, їхній середній заробіток сягає 36 000 шекелів на місяць – на 50% більше, ніж середня зарплата по країні. Під час служби в армії резервістам компенсують рівень їхньої звичайної зарплати.

Другим за обсягом напрямом витрат є боєприпаси та ракети для систем протиповітряної оборони – на них іде чверть усього фінансування. Перехоплення однієї балістичної ракети коштує від 15 до 30 млн шекелів, розповів минулого тижня генеральний директор Міністерства оборони Амір Барам. За його словами, це лише близько 10% потенційних збитків, яких може завдати пряме влучання у густонаселеному районі.

Уряд Ізраїлю планує збільшити бюджет на 30 млрд шекелів, щоб покрити витрати на війну з Іраном і попередні дії в Газі. Дефіцит бюджету зросте до 5,2%.

Крім поточних витрат, Ізраїль виділяє близько $49 млрд на довгострокові закупівлі для зміцнення військового потенціалу.