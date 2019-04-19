Bloomberg назвал экономику Украины одной из самых "несчастных"

Украина сохранила шестое место среди "несчастных" экономик мира в рейтинге Bloomberg Misery Index за 2019 год. Возглавила его пятый год подряд - Венесуэла.

Хотя правительство Венесуэлы уже три года не публикует официальную экономическую статистику, аналитики посчитали, что уровень инфляции в этом году достигнет 8 000 000 %.

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Вторая в антирейтинге расположилась Аргентина, на третьем месте - ЮАР. В топ-10 вошли Турция, Греция, Испания, Уругвай, Бразилия, Сербия.

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Самыми "счастливыми" назвали Тайланд, Швейцарию, Японию, Сингапур, Тайвань, Малайзию, Чехию, Гонконг, Израиль и Южную Корею.

США оказались 13-ми среди "счастливых" экономик, Великобритания - 16-й, Россия - 17-й.

Агентство отмечает, что составляет рейтинг пятый год подряд. И если раньше он рассчитывался на основе статистических данных об уровне инфляции и безработицы, то в этом году рейтинг впервые был составлен на основе опросов экономистов.

Bloomberg Misery Index рассчитывается для 62 стран.

Напомним, что по данным Госстата, в 2018 году в Украине потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017-м) - самого низкого уровня за последние пять лет.