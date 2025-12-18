Bloomberg: России придется платить за войну много лет после ее окончания
Даже если война прекратится завтра, России придется платить за нее еще много лет, пишет Bloomberg. Это связано с рекордными заимствованиями под высокие проценты, которыми Кремль начал закрывать дыру в бюджете.
После исчерпания резервных фондов Россия была вынуждена резко увеличить продажи облигаций федерального займа. В 2025 году российские власти выпустили облигаций на рекордные 7,9 трлн рублей, превзойдя предыдущий рекорд времен пандемии COVID-19.
При этом деньги стали чрезвычайно дорогими из-за высокой ключевой ставки Центрального банка, которая год назад достигла рекордных 21%, а сейчас составляет 16,5%.
Высокие процентные платежи по займам уже "заложены" в будущие бюджеты, и, в отличие от военных расходов, их невозможно сократить, пишет Bloomberg.
Расходы на обслуживание долга в России уже составляют вдвое большую долю от общих расходов, чем до войны. Они превышают бюджетные ассигнования на здравоохранение и образование по отдельности, а со следующего года превысят совокупные государственные расходы на обе отрасли, став четвертой по величине статьей бюджета.
Хотя сейчас соотношение долга к ВВП России остается одним из самых низких в мире, недавний правительственный прогноз показывает, что это соотношение превысит 20% в 2027 году и вырастет почти до 70% к 2042 году.
- Кроме внутренних долгов, Россия также должна будет уплатить Украине репарации. Принятое в 2022 году решение ООН по репарациям ссылается на ряд принятых резолюций Генассамблеи с осуждением российской агрессии, а также на решение Международного суда от 16 марта 2022 года, который приказал России остановить военные действия.
- По оценке на начало 2025 года общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине в течение следующего десятилетия составит $524 млрд, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины на 2024 год.
