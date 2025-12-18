Bloomberg: России придется платить за войну много лет после ее окончания

Обслуживание долгов, которыми Россия закрывает дыры в бюджете, войдет в топ-5 крупнейших расходов ее бюджета

Фото: EPA / Сергей Ильницкий

Даже если война прекратится завтра, России придется платить за нее еще много лет, пишет Bloomberg. Это связано с рекордными заимствованиями под высокие проценты, которыми Кремль начал закрывать дыру в бюджете.

После исчерпания резервных фондов Россия была вынуждена резко увеличить продажи облигаций федерального займа. В 2025 году российские власти выпустили облигаций на рекордные 7,9 трлн рублей, превзойдя предыдущий рекорд времен пандемии COVID-19.

При этом деньги стали чрезвычайно дорогими из-за высокой ключевой ставки Центрального банка, которая год назад достигла рекордных 21%, а сейчас составляет 16,5%.

Высокие процентные платежи по займам уже "заложены" в будущие бюджеты, и, в отличие от военных расходов, их невозможно сократить, пишет Bloomberg.

Расходы на обслуживание долга в России уже составляют вдвое большую долю от общих расходов, чем до войны. Они превышают бюджетные ассигнования на здравоохранение и образование по отдельности, а со следующего года превысят совокупные государственные расходы на обе отрасли, став четвертой по величине статьей бюджета.

Хотя сейчас соотношение долга к ВВП России остается одним из самых низких в мире, недавний правительственный прогноз показывает, что это соотношение превысит 20% в 2027 году и вырастет почти до 70% к 2042 году.