Bloomberg: Росії доведеться платити за війну багато років після її закінчення

Обслуговування боргів, якими Росія закриває діри в бюджеті, увійде в топ-5 найбільших витрат її бюджету

Фото: EPA / Сергій Ільницький

Навіть якщо війна припиниться завтра, Росії доведеться платити за неї ще багато років, пише Bloomberg. Це пов'язано з рекордними запозиченнями під високі відсотки, якими Кремль почав закривати діру в бюджеті.

Після вичерпання резервних фондів Росія була змушена різко збільшити продажі облігацій федеральної позики. У 2025 році російська влада випустила облігацій на рекордні 7,9 трлн рублів, перевершивши попередній рекорд часів пандемії COVID-19.

При цьому гроші стали надзвичайно дорогими через високу ключову ставку Центрального банку, яка рік тому досягла рекордних 21%, а зараз становить 16,5%.

Високі відсоткові платежі за позиками вже "закладені" у майбутні бюджети, і, на відміну від військових витрат, їх неможливо скоротити, пише Bloomberg.

Витрати на обслуговування боргу в Росії вже становлять удвічі більшу частку від загальних витрат, ніж до війни. Вони перевищують бюджетні асигнування на охорону здоров'я та освіту окремо, а з наступного року перевищать сукупні державні витрати на обидві галузі, ставши четвертою за величиною статтею бюджету.

Хоча зараз співвідношення боргу до ВВП Росії залишається одним із найнижчих у світі, нещодавній урядовий прогноз показує, що це співвідношення перевищить 20% у 2027 році та зросте майже до 70% до 2042 року.