Bloomberg: Взыскание замороженных активов России получило поддержку юристов

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Взыскание замороженных активов российского Центрального банка в пользу Украины будет законным с учетом масштабов агрессии России против Украины. Как пишет Bloomberg, к такому выводу пришла группа из десяти экспертов по правам, которые изучали этот вопрос по просьбе заинтересованных государств.

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"Согласно международному праву, государства, заморозившие российские государственные активы, имеют законную возможность принять дополнительные контрмеры против России, — учитывая нарушение ею большинства базовых норм международного права, — в виде передачи российских государственных активов в качестве компенсации ущерба, причиненного противоправными действиями России", – пишут эксперты.

Среди тех, кто подписал письмо, — Гарольд Хонджу Коу (профессор юридической школы юридической школы Йельского университета) и Филипп Зеликов (бывший советник Государственного департамента США). Остальные подписанты – ученые и практики по вопросам международного права из Европы и Японии.

Вопрос конфискации российских активов не имеет однозначной позиции среди стран Большой семерки (G7). Великобритания и США – за, Канада как минимум не против, но европейские страны, особенно Франция и Германия, пока сопротивляются. Они боятся, что такой шаг может навредить стабильности евро и создаст опасный прецедент.

Авторы письма пишут, что конфискация была бы незаконной, будь Россия невиновной. Но если целью взыскания активов является прекращение противоправного поведения России и выплата компенсации пострадавшей стороне, оно может считаться легальным.

Они советуют государствам, заморозившим российские активы, передать их международному механизму под их юрисдикцией, который бы выделил депонированные активы на поддержку программ компенсации убытков и восстановления Украины.