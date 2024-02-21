Bloomberg: Стягнення заморожених активів Росії отримало підтримку юристів

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Стягнення заморожених активів російського Центрального банку на користь України буде законним, враховуючи масштаби агресії Росії проти України. Як пише Bloomberg, до такого висновку дійшла група з десяти експертів із питань права, які вивчали це питання на прохання зацікавлених держав.

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"Згідно з міжнародним правом, держави, які заморозили російські державні активи, мають законну можливість вжити додаткових контрзаходів проти Росії, – враховуючи порушення нею більшості базових норм міжнародного права, – у вигляді передання російських державних активів як компенсації збитків, завданих протиправними діями Росії", – пишуть експерти.

Серед тих, хто підписав листа, – Гарольд Хонджу Коу (професор юридичної школи юридичної школи Єльського університету) та Філіп Зеліков (колишній радник Державного департаменту США). Решта підписантів – вчені та практики з питань міжнародного права з Європи та Японії.

Питання конфіскації російських активів не має однозначної позиції серед країн Великої сімки (G7). Велика Британія і США – за, Канада як мінімум не проти, але європейські країни, особливо Франція та Німеччина, поки що чинять опір. Вони бояться, що такий крок може зашкодити стабільності євро і створить небезпечний прецедент.

Автори листа пишуть, що конфіскація була б незаконною, якби Росія була б невинною. Але якщо метою стягнення активів є припинення протиправної поведінки Росії та виплата компенсації постраждалій стороні, то воно може вважатися легальним.

Вони радять державам, які заморозили російські активи, передати їх міжнародному механізму під їхньою юрисдикцією, який би виділив депоновані активи на підтримку програм компенсації збитків та відновлення України.