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Bloomberg заявил об угрозе "исторического каскада дефолтов". Украина тоже в зоне риска

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 17:32
Bloomberg заявил об угрозе
Фото: НБУ

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран, которым может грозить суверенный дефолт. В зоне наибольшего риска находятся Сальвадор, Гана, Тунис, Пакистан и Египет. Украина в рейтинге заняла восьмое место.

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"Купа проблемных долгов на четверть триллиона долларов грозит вовлечь развивающиеся страны в исторический каскад дефолтов", — пишет Bloomberg.

Bloomberg заявил об угрозе "исторического каскада дефолтов". Украина тоже в зоне риска

Первой обанкротилась Шри-Ланка, прекратив выплаты владельцам иностранных облигаций из-за отсутствия денег. Россия допустила дефолт в июне попав под жесткие экономические санкции.

Банкротство одной страны может создать эффект домино: трейдеры склонны выводить деньги из стран с подобными проблемами, чем ускоряют их крах.

Самый яркий пример – долговой кризис Латинской Америки в 1980-х годах. Нынешняя экономическая ситуация имеет определенное сходство. Как и тогда, Федеральная резервная система внезапно и резко повышает процентные ставки, пытаясь обуздать инфляцию, чем провоцирует усиление доллара. Из-за этого развивающимся странам трудно обслуживать свои внешние долги.

У Украины достаточно низкий уровень долга – в районе 50% от ВВП, но российское вторжение создало огромные проблемы для государственных финансов. По неофициальной информации Bloomberg, украинские должностные лица приступили к изучению возможности реструктуризации долга.

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Андрей Водяный
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