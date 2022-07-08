Bloomberg заявил об угрозе "исторического каскада дефолтов". Украина тоже в зоне риска

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран, которым может грозить суверенный дефолт. В зоне наибольшего риска находятся Сальвадор, Гана, Тунис, Пакистан и Египет. Украина в рейтинге заняла восьмое место.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Купа проблемных долгов на четверть триллиона долларов грозит вовлечь развивающиеся страны в исторический каскад дефолтов", — пишет Bloomberg.

Первой обанкротилась Шри-Ланка, прекратив выплаты владельцам иностранных облигаций из-за отсутствия денег. Россия допустила дефолт в июне попав под жесткие экономические санкции.

Банкротство одной страны может создать эффект домино: трейдеры склонны выводить деньги из стран с подобными проблемами, чем ускоряют их крах.

Самый яркий пример – долговой кризис Латинской Америки в 1980-х годах. Нынешняя экономическая ситуация имеет определенное сходство. Как и тогда, Федеральная резервная система внезапно и резко повышает процентные ставки, пытаясь обуздать инфляцию, чем провоцирует усиление доллара. Из-за этого развивающимся странам трудно обслуживать свои внешние долги.

У Украины достаточно низкий уровень долга – в районе 50% от ВВП, но российское вторжение создало огромные проблемы для государственных финансов. По неофициальной информации Bloomberg, украинские должностные лица приступили к изучению возможности реструктуризации долга.

Читайте также: Ситуация заметно ухудшилась. Глава МВФ не исключает мировую рецессию в следующем году

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.