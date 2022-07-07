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Ситуация заметно усугубилась. Глава МВФ не исключает мировую рецессию в следующем году

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 15:23
Ситуация заметно усугубилась. Глава МВФ не исключает мировую рецессию в следующем году - Фото
Кристалина Георгиева (Фото: Erik S. Lesser/ЕРА)

В Международном валютном фонде не исключают возможности рецессии в 2023 году, по сравнению с апрелем ситуация в мировой экономике заметно ухудшилась. Об этом сказала глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью Reuters.

"Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились. 2022 год будет тяжелым, но 2023 год, возможно, будет еще тяжелее. Риски рецессии 2023 года возросли", — заявила Георгиева.

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В ближайшие недели фонд снизит свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год на уровне 3,6% в третий раз в этом году.

По словам Георгиевой, последние экономические данные показали, что некоторые крупные экономики, в частности экономики Китая и России, сократились во втором квартале, а в 2023 году риски будут еще выше.

По мнению главы МВФ, очень важно взять под контроль рост цен.

Наталия Софиенко
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МВФ глобальная рецессия Кристалина Георгиева
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