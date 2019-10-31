Богдан: У Нефьодова "очень не получается" во главе таможни

Глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан заявил, что его Офис по вопросам таможни консультирует экс-глава Службы безопасности и Государственной таможенной службы Валерий Хорошковский. Об этом он рассказал в интервью Украинской Правде.

При этом Богдан отрицает, что Хорошковский является теневым руководителем таможни вместо Максима Нефьодова.

"Когда мы пришли к вопросу таможни, контрабанды и доходов бюджета, мы встречались со многими экспертами, специалистами, таможенниками, экономистами. И все сказали, что когда Валерий Иванович был главой таможни, то доходы за два года выросли в четыре раза. И все - и недруги, и друзья его, и разные политические лагеря - рекомендовали нам прислушиваться. Потому что, кроме теоретиков, в Украине есть только один практик, который реально это реализовывал. Да, он нас консультирует", - сказал Богдан.

Реальным руководителем таможни, по словам Богдана, остается Нефьодов.

"Я в него очень сильно верю. Это мое личное, и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень получается. Или, скажем так, очень не получается", - отметил председатель ОП.

Неудачи Нефьодова Богдан объясняет саботажем со стороны старой системы.

"У него абсолютно чистые помыслы и абсолютно правильные действия, и абсолютно он профессиональный человек. Но есть саботаж старой системы… потому что та таможня, которую создает Нефьодов, еще не существует. Они только создают юридические лица и принимают первых руководителей на работу", - пояснил Богдан.

"Работает старая система. А старая система, понимая, что не будет в новой реальности, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефьодова, так и жизнь страны. Поэтому доходы от таможни упали очень существенно, и это большая проблема", - пожаловался он.

При этом Богдан не смог ответить, прислушивается ли Нефьодов к советам Хорошковского, и исключил назначение последнего главой таможни.

"С точки зрения нашей идеологии, что мы не берем тех людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно (назначение Хорошковского – ред.). С точки зрения эффективности, на мой - исключительно на мой взгляд, это было бы, наверное, правильное решение", - пояснил глава ОП.

Накануне, во время выступления перед финансовым комитетом Верховной Рады, Нефьодов заявил, что Хорошковский не влияет на его решения в ведомстве. Он также утверждает, что за последний год видел Хорошковского два раза - "в некоторых органах власти".

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