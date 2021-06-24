Более 300 финкомпаний отказались раскрывать своих собственников по требованию НБУ

Документы о структуре собственности не подали в установленный срок 20% компаний, предоставляющих финансовые услуги в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

НБУ установил предельный срок для участников небанковского финрынка до 17 июня раскрыть структуру собственности. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Только 1269 из 1580 компаний, или 80% участников небанковского рынка, подали документы о своих собственниках в установленный НБУ срок. Наибольшая доля компаний, подавших весь требуемый пакет документов, - страховые (более 87%), самая низкая – ломбарды (65%).

311 компаний, или почти 20% поставщиков финансовых услуг, нарушили Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг и не подали необходимые документы.

208 с 1269 компаний признали, что их структуры собственности имеют признаки непрозрачности и подали описание мероприятий по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями Положения.

У этих компаний есть четыре месяца, чтобы повторно подать документы.

НБУ обещает в скором времени опубликовать на своем сайте полный перечень финкомпаний, отказавшихся раскрывать своих собственников.

Отказ подать документы о собственниках является основанием для НБУ применять к таким компаниям меры воздействия.

16 апреля 2021 года НБУ утвердил требования к структуре собственности небанковских финансовых учреждений и определил четкие критерии их прозрачности.

16 июня НБУ утвердил Положение об надзоре за соблюдением участниками рынка финуслуг законодательства о защите прав потребителей.

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Роман Брыль

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