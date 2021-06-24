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Более 300 финкомпаний отказались раскрывать своих собственников по требованию НБУ

24.06.2021, 10:53
Более 300 финкомпаний отказались раскрывать своих собственников по требованию НБУ - Фото
Национальный банк Украины (Фото: пресс-центр НБУ)

Документы о структуре собственности не подали в установленный срок 20% компаний, предоставляющих финансовые услуги в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.   

НБУ установил предельный срок для участников небанковского финрынка до 17 июня раскрыть структуру собственности.   

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Только 1269 из 1580 компаний, или 80% участников небанковского рынка, подали документы о своих собственниках в установленный НБУ срок. Наибольшая доля компаний, подавших весь требуемый пакет документов, -   страховые (более 87%), самая низкая – ломбарды (65%).  

311 компаний, или почти 20% поставщиков финансовых услуг, нарушили Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг и не подали необходимые документы.  

208 с 1269 компаний признали, что их структуры собственности имеют признаки непрозрачности и подали описание мероприятий по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями Положения.  

У этих компаний есть четыре месяца, чтобы повторно подать документы. 

НБУ обещает в скором времени опубликовать на своем сайте полный перечень финкомпаний, отказавшихся раскрывать своих собственников. 

Отказ подать документы о собственниках является основанием для НБУ применять к таким компаниям меры воздействия.  

  • 16 апреля 2021 года НБУ утвердил требования к структуре собственности небанковских финансовых учреждений и определил четкие критерии их прозрачности.  

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Роман Брыль
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финансовые услуги Национальный банк Украины собственник бизнеса финансовый рынок структура собственности
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