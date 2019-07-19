Более 50 компаний Коломойского проиграли суд НБУ

Суд подтвердила позицию Национального банка Украины о том, что вхождение государства в капитал ПриватБанка не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенных до его национализации. Решение было принято Большой Палатой Верховного Суда 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Игорю Коломойскому ЧАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Нацбанком ипотечного договора, и таким образом пыталось избежать выполнения обязательств по ним. Согласно договору компания предоставила в качестве обеспечения кредита рефинансирования в залог НБУ имущество стоимостью 3 млрд грн. Кредит предоставлялся до национализации ПриватБанка. Истец посчитал, что в результате вхождения государства в капитал банка произошло существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (НБУ) и должник (ПриватБанк) объединились в одном лице.
Как отмечают в Нацбанке, решение суда от 2 июля, принятое в пользу НБУ, стало первым. В результате была сформирована судебная практика в категории подобных дел.
"В целом, суды первой и апелляционной инстанций уже приняли более 50 судебных решений в пользу Национального банка, вступивших в законную силу. Однако решение Большой Палаты Верховного Суда от 2 июля является первым в этой категории дел, принятых в пользу Национального банка судом высшей инстанции, которое не подлежит обжалованию ", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юрдепартамента НБУ Виктор Григорчук.
Нацбанк обращает внимание на отдельные аргументы суда, послужившие основанием для принятия этого решения:
Кроме того, Большая Палата ВС подтвердила, что основания для вывода о произвольном вмешательстве государства в мирное владение Эрлан своим имуществом отсутствуют, поскольку ЧАО добровольно и по собственной инициативе ограничило свое право собственности на предмет ипотеки в установленный действующим законодательством способ и приняло на себя, в том числе, риск наступления соответствующих неблагоприятных для себя последствий в случае неисполнения должником основного обязательства. Именно с целью обеспечения выполнения обязательств по кредиту на законодательном уровне закреплено институт обеспечения.
Также, суд отклонил доводы Эрлан о нарушении Нацбанком статьи 73 Закона "О Национальном банке Украины", который якобы отказался от принятия исполнения ПриватБанком взятых на себя обязательств по кредитному договору от третьего лица, а также не совершил действий по списанию из банка задолженности после его национализации.
Ранее сообщалось, что Большая Палата ВС впервые вынесла решение в пользу ПриватБанка.