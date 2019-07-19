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19.07.2019, 10:10

Более 50 компаний Коломойского проиграли суд НБУ

Более 50 компаний Коломойского проиграли суд НБУ

Суд подтвердил, что национализация ПриватБанка не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров

Суд подтвердила позицию Национального банка Украины о том, что вхождение государства в капитал ПриватБанка не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенных до его национализации. Решение было принято Большой Палатой Верховного Суда 2 июля.  Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Игорю Коломойскому ЧАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Нацбанком ипотечного договора, и таким образом пыталось избежать выполнения обязательств по ним. Согласно договору компания предоставила в качестве обеспечения кредита рефинансирования в залог НБУ имущество стоимостью 3 млрд грн. Кредит предоставлялся до национализации ПриватБанка. Истец посчитал, что в результате вхождения государства в капитал банка произошло существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (НБУ) и должник (ПриватБанк) объединились в одном лице.

Как отмечают в Нацбанке, решение суда от 2 июля, принятое в пользу НБУ, стало первым. В результате была сформирована судебная практика в категории подобных дел.

"В целом, суды первой и апелляционной инстанций уже приняли более 50 судебных решений в пользу Национального банка, вступивших в законную силу. Однако решение Большой Палаты Верховного Суда от 2 июля является первым в этой категории дел, принятых в пользу Национального банка судом высшей инстанции, которое не подлежит обжалованию ", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юрдепартамента НБУ Виктор Григорчук.

Нацбанк обращает внимание на отдельные аргументы суда, послужившие основанием для принятия этого решения:

  1. Смена собственников ПриватБанка не привела к изменению объема прав и обязанностей сторон по ипотечному договору. Поэтому это не может быть основанием для выводов о существенности изменения обстоятельств в правоотношениях между кредитором (НБУ) и имущественным поручителем (Эрлан).
  2. На момент заключения договора ипотеки, возможность изменения акционера банка была закреплена законодательно. Действующее на тот момент законодательство не предусматривало запрета продажи акций банка, в том числе выкупа 100% акций банка одним лицом, в том числе государством. Таким образом, при заключении спорного договора у сторон не было объективных оснований исходить именно из того, что изменение состава акционеров или неплатежеспособность банка в любом случае наступит.
  3. Не является существенным изменением обстоятельств и нарушение ПриватБанком обязательств по кредитному договору. Именно для обеспечения этих обязательств и заключался ипотечный договор.

Кроме того, Большая Палата ВС подтвердила, что основания для вывода о произвольном вмешательстве государства в мирное владение Эрлан своим имуществом отсутствуют, поскольку ЧАО добровольно и по собственной инициативе ограничило свое право собственности на предмет ипотеки в установленный действующим законодательством способ и приняло на себя, в том числе, риск наступления соответствующих неблагоприятных для себя последствий в случае неисполнения должником основного обязательства. Именно с целью обеспечения выполнения обязательств по кредиту на законодательном уровне закреплено институт обеспечения.

Также, суд отклонил доводы Эрлан о нарушении Нацбанком статьи 73 Закона "О Национальном банке Украины", который якобы отказался от принятия исполнения ПриватБанком взятых на себя обязательств по кредитному договору от третьего лица, а также не совершил действий по списанию из банка задолженности после его национализации.

Ранее сообщалось, что Большая Палата ВС впервые вынесла решение в пользу ПриватБанка.

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Теги: национализация Приватбанка, ПриватБанк, игорь коломойский, Эрлан
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