Более 500 украинских семей забронировали сертификаты на новые дома по "єВідновленню"
Украинские семьи, потерявшие свой дом из-за российской агрессии, уже в ближайшее время смогут переехать в новое жилье: они забронировали 508 жилых сертификатов на новые дома по программе "єВідновлення". Об этом сообщается на правительственном портале.
Первый жилищный сертификат реализовала семья из Гостомеля в начале января. В обмен на него получила новый дом в Буче.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сообщить о разрушенном имуществе в Дии и подать заявление в "єВідновлення". Далее подождать, пока комиссия органа местного самоуправления определит сумму компенсации, и получить жилищный сертификат в приложении.
После этого выбрать новое жилье, договориться с продавцом, открыть в Дии раздел "єВідновлення" и вкладку "Сертификаты на жилье". После этого нажать – Забронировать средства.
В течение пяти рабочих дней в приложение поступит подтверждение, что средства забронированы.
Тогда следует прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформить сделку купли-продажи.
"В течение пяти дней средства поступят продавцу недвижимости – и вы законный владелец нового дома", — объясняют в Минцифре.
Украинцы уже подали более 8000 заявлений о разрушенном имуществе в Дии, чтобы получить компенсацию по программе "єВідновлення" и приобрести новую квартиру или дом.
Уже сгенерировано более 2 000 сертификатов на сумму более 3,6 млрд грн.
- 27 ноября 2023 года "єВідновлення" расширили на совладельцев разрушенного жилья.
- 12 декабря по "єВідновленню" начали выплачивать деньги на капремонт жилья.
- 27 декабря государство начало выплачивать компенсации за уничтоженное россиянами жилье.