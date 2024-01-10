Более 500 украинских семей забронировали сертификаты на новые дома по "єВідновленню"

Украинцы подали более 8000 заявлений о разрушенном россиянами имуществе

Фото: depositphotos.com

Украинские семьи, потерявшие свой дом из-за российской агрессии, уже в ближайшее время смогут переехать в новое жилье: они забронировали 508 жилых сертификатов на новые дома по программе "єВідновлення". Об этом сообщается на правительственном портале.

Первый жилищный сертификат реализовала семья из Гостомеля в начале января. В обмен на него получила новый дом в Буче.

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Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сообщить о разрушенном имуществе в Дии и подать заявление в "єВідновлення". Далее подождать, пока комиссия органа местного самоуправления определит сумму компенсации, и получить жилищный сертификат в приложении.

После этого выбрать новое жилье, договориться с продавцом, открыть в Дии раздел "єВідновлення" и вкладку "Сертификаты на жилье". После этого нажать – Забронировать средства.

В течение пяти рабочих дней в приложение поступит подтверждение, что средства забронированы.

Тогда следует прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформить сделку купли-продажи.

"В течение пяти дней средства поступят продавцу недвижимости – и вы законный владелец нового дома", — объясняют в Минцифре.

Украинцы уже подали более 8000 заявлений о разрушенном имуществе в Дии, чтобы получить компенсацию по программе "єВідновлення" и приобрести новую квартиру или дом.

Уже сгенерировано более 2 000 сертификатов на сумму более 3,6 млрд грн.

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