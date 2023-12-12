До 500 000 грн: по єВідновленню начали выплачивать деньги на капремонт жилья
По программе єВідновлення начались выплаты денежной компенсации на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Размер компенсаций — максимум 350 000 грн для квартиры и 500 000 грн – для частного дома.
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Также правительство расширило возможности для подачи заявок на участие єВідновлення.
"Теперь это можно сделать не только через Дию, но и через ЦНАП и нотариусов. Это увеличит круг участников программы", — заявил Шмыгаль.
По словам премьера, уже более 26 000 семей получили деньги на ремонт своего жилья.
Общая сумма выплат по программе – более 2 млрд грн.
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